Известный украинский футбольный комментатор Виктор Вацко принял решение покинуть телеканалы Футбол1/Футбол 2, с которыми он сотрудничал много лет.

Об уходе спортивного журналиста написал в своем Facebook гендиректор канала Александр Денисов.

"Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за всё, ты внёс весомый вклад в развитие каналов Футбол. Мы проработали плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаёмся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг!", - написал Александр Денисов.

Фото: facebook.com/alexander.denisov1

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шахтер и УЕФА начали тренировки для детей Станицы Луганской.

Также мы рассказывали, что луганская Заря узнала своего соперника во втором квалифае Лиги Европы. Первый матч - на выезде 25 июля.