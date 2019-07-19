В последние дни появилась информация о том, что некоторые украинские провайдеры разблокировали доступ к российской соцсети ВКонтакте, запрещенной в Украине с 2017 года.

"Страна" разбиралась, что происходит на самом деле, и разблокировали ли ВКонтакте в Украине, как об этом пишут некоторые сайты и пользователи.

В сети сообщают, что российские сайты (не только ВКонтакте, но и ТАСС, РИА Новости) можно теперь открыть у провайдеров "Воля" и "Домонет". И выкладывают фото и видео.

Тем временем те, кто решил проверить эту информацию, сталкиваются с тем, что у "Воли" ВКонтакте по-прежнему не открывается. При этом провайдер не указывает, что этот сайт заблокирован по решению президента Украины. "Воля" пишет, что подключение не защищено и есть опасность похищения данных.

Не открывается ВКонтакте и у других популярных провайдеров, например "Ланет". Там также не сообщают, что сайт заблокирован в Украине - пишут "не удалось получить доступ".

Тем временем ВК в Украине уже несколько месяцев работает без VPN с мобильного приложения - и с домашних провайдеров, и с мобильного интернета любых операторов.

Скорее всего, для мобильного приложения ВК изобрел какие-то пути обхода блокировки, но сами украинские провайдеры и операторы блокировку не снимали.

Возможность обходить в приложении блокировку для Android российская соцсеть внедрила еще в 2017 году, но тогда нужно было разбираться в настройках, а теперь уже и этого не требуется.

Напомним, что Петр Порошенко подписал указ о запрете ВКонтакте в Украине в мае 2017 года.

Год спустя запрещенная в Украине социальная сеть все еще держалась в пятерке самых посещаемых сайтов страны. Причем самыми активными пользователями были жители Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей.

А в 2019 году компания Research & Branding Group сообщила, что теперь самая популярная соцсеть в Украине - Facebook. А ВКонтакте теряет популярность.