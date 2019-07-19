Народный депутат Украины Игорь Кононенко, которого называли "смотрящим" от Петра Порошенко, после встречи в Обухове с избирателями 94 округа, нахамил своему оппоненту кандидату в нардепы Сергею Дронову и находящимся рядом людям. Соответствующее видео опубликовал Дронов на своей странице в Facebook.

Как видно на видео, на реплику кандидата Сергея Дронова о том, что Кононенко является чужим для округа и пытается подкупить людей обещаниями, Коненко назвал оппонента непроходным, а собравшихся рядом людей обвинил в получении денег. "Не мне, а вам должно быть стыдно", – выкрикнул Кононенко в адрес стоявших рядом избирателей и убежал к своей машине в сопровождении охраны.

Видео: Facebook/Сергей Дронов

Как сообщала "Страна", Кипрский суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко и двух его ближайших соратников: Олега Гладковского и Игоря Кононенко.

Ранее сообщалось, что стала известна сумма, которую Порошенко и Кононенко получили за "Ленинскую кузню".