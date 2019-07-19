В австрийских Альпах недалеко от города Лейташ, что находится на границе с Германией, самолет врезался в скалу на высоте двух километров. В результате крушения погибло три человека. Об этом сообщает издание Корреспондент со ссылкой на АР.

Крушение произошло вечером в четверг, 18 июля. Аппарат летел через горный массив и врезался в скалу на высоте около 2300 метров.

По заявлению местных властей, непонятно, куда направлялся самолет и где он был зарегистрирован, так как после падения аппарат сгорел дотла. В результате крушения погибли три человека. Из-за того, что самолет полностью обгорел, установить личность погибших пока не получается.

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