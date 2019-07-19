Погода в Украине в ближайшие несколько дней ожидается переменчивой и будет отличаться в различных регионах. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В то время, когда в западных и северных регионах страны 20 июля ожидаются дожди с кратковременными грозами, на юге, востоке и в большинстве центральных областей прогнозируется настоящая жара - +27...+32 градуса. В Киеве в субботу ожидается высокая вероятность дождя, однако это будет компенсировано повышением температуры воздуха, которая составит днем +25...+27 градусов.

В день парламентских выборов, 21 июля, в столице вероятность дождя выше. Температура воздуха снова повысится и составит +26...+29 градусов. В понедельник, 22 июля, синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится. "А вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - предупредила синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что на сегодня, 19 июля, синоптики обещают Украине теплую и сухую погоду.

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