В Генпрокуратуре подготовили подозрение экс-мэру города Ирпень, кандидату в народные депутаты, Владимиру Карплюку. Его планируют вручить сегодня же, за два дня до выборов парламента Украины. Об этом говорится на фб-странице пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в пятницу, 19 июля.

"Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и других процессуальных действий приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк", - говорится в опубликованном сообщении.

Карплюку подготовили подозрение согласно ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

"Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевщины, только сплошная экономика", - отметила Сарган.

Напомним, в 2015 году мэр Ирпеня Владимир Карплюк задекларировал 67 квартир (общая площадь более 7 тысяч квадратных метров), которые он приобрел в 2013 году.

В декабре 2017 года прокурор Киевской области сообщил Карплюку о подозрениях: по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации).

В августе 2017 года мэру Ирпеня сообщили о подозрении согласно ч. 2 ст. 272 УК: во главе ООО "Сарафан" Карплюк, не имея всех необходимых разрешений и лицензий на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, другой получил тяжелые телесные повреждения.

Также мэра подозревают по ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном в составе преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

2 августа 2018 Владимир Карплюк сложил полномочия мэра города Ирпень, поскольку заявил о желании баллотироваться в парламент. На данный момент обязанности городского главы исполняет секретарь Ирпенского городского совета Попсуй Анастасия.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

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