В четверг, 18 июля, фронтмен американской группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето дал концерт на пешеходном мосту в Киеве. Соответствующее видео выложила журналистка Дарья Рогачук в Facebook.

Видео: Facebook/Daryna Rogachuk

Видео было записано вечером 18 июля. Как видно на ролике, на мосту собралась толпа прохожих, после того как там внезапно начал выступать легендарный музыкант и актер, который прибыл в украинскую столицу на фестиваль UPark. Отыграв 17 июля на шоу, 18-го музыкант отправился на прогулку по городу, и на мосту, ведущем на Труханов остров, Лето попросил инструмент у уличных музыкантов и исполнил несколько своих песен.

Напомним, последний раз Лето был в Киеве в мае прошлого года с концертом своей группы. А в марте 2014-го музыкант гулял по Майдану и лично презентовал свой фильм киевлянам.

Также мы писали, что группа Джареда Лето "Thirty Seconds to Mars" приедет в Киев на летний фестиваль.