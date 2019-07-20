В субботу, 20 июля, отмечают международный День шахмат, День торта. Также отмечают годовщину первой высадки человека на Луну. А в народе встречают Авдотьев день.

События и даты

В этом году отмечается 50-летие первой высадки человека на спутник Земли - Луну. Google посвятил памятному событию свой дудл, который рассказывает о миссии американского модуля "Аполлон-11" от имени пилота корабля Майкла Коллинза. Командиром экипажа был Нил Армстронг, еще один пилот - Базз Олдрин.

"Аполлон-11" прилунился в юго-западном районе Луны, недалеко от Моря Спокойствия. Экспедиция оставалась на поверхности спутника почти сутки (21 час 36 минут и 21 секунды). Все это время пилот Майкл Коллинз ожидал двоих товарищей на окололунной орбите.

День шахмат

В Париже 20 июля 1924 года основали Международную шахматную организацию (FIDE). День шахмат появился благодаря решению федерации в 1966 году и вот уже 53 года профессиональные шахматисты и любители отмечают его во всем мире. Больше ста стран признали, что шахматы являются незаменимым видом спорта для развития памяти, стратегии и логики. Они прививают дальновидность и вырабатывают силу характера.

День торта

Один из самых сладких праздников сегодня - День торта. Его начали отмечать в 2009 году. Девизом Дня торта стало выражение - I Cake you (Я к тебе с тортиком). Ежегодно Дню торта задавалась определенная тема - от спортивной до космической. В этот праздник принято угощать друзей сладким лакомством.

Народный календарь

В народе 20 июля отмечают День Авдотьи Сеногнойки - в память преподобной Евфросинии. Считалось, что дождь, начавшийся в этот день, длится долго и мог испортить сено в полях.

Евдокия известна как великая княгиня Московская (1407). Это благочестивая женщина при рождении получила имя Евдокия (в народе Авдотья) и стала женой князя Дмитрия Донского. Воспитав пятерых сыновей, она приняла монашеский постриг и провела в молитвах последние годы своей жизни.

Правительница построила несколько храмов и всегда соблюдала строгий пост. Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди 20 июля. Слякоть и осадки мешали заготовке сена - оно начинало гнить прямо на полях, где его собрали. Крестьяне приговаривали: "Сгребешь сено в кучи - не страшны и тучки". На Авдотью начиналась жатва. А хозяйки из первых колосьев жита женщины издревле делали себе пояс. В поле шли с песнями, а серп укутывали в полотенце. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем несли в церковь и освящали (сноп называли Дидух и хранили в углу дома до осени). В день Покрова Богородицы 14 октября скармливали сноп лошадям или коровам.

В день Авдотьи гадали: бросали в ниву серпы, если в землю уткнется острием - жди смерти того человека, на которого гадал.

Именины

Сегодня день ангела у Евдокии, Германа, Лукьяна, Павла, Сергея и Фомы.