Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в помещениях "Богдан моторс", включая спортклуб "5 элемент", по делу о закупках чиновниками Минобороны и Генштаба авто по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015-2018 гг, которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года. Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Недавно стало известно, что бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в "Укроборонпроме" Олег Гладковский вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан". Всего в 2019 году в "Богдан Моторс" из бюджета перечислили более полумиллиарда гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках военных заказов на поставку автотранспорта.

Напомним также, что компания "Богдан Моторс" Гладковского получила ещё десятки миллионов на военные заказы.