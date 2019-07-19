В Киеве на текущее время официально зарегистрированы 2 651 235 человек. Об этом в четверг, 18 июля, говорится на FB-странице заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна со ссылкой на данные Электронного реестра территориальной громады.

"В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Это данные из Электронного реестра нашей территориальной громады, кстати, первого в Украине. Мы пока что единственный город, где точная и актуальная информация о численном составе зарегистрированного населения находится в электронном виде", – говорится в опубликованном сообщении.

По данным реестра среди населения Киева 56.7% составляют женщины и 43.3% мужчины соответственно (то есть на три женщины приходится 4 мужчины - прим. ред.).

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Как сообщала "Страна", в Киеве в Днепре зафиксировали температурный антирекорд. Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С.

Напомним, что в Киеве найдена мертвой женщина, которая познакомилась с убийцей на сайте знакомств.