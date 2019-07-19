Часть трассы Киев-Харьков-Должанское перекроют на 3 месяца из-за капитального ремонта транспортной развязки. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Работы начнутся уже завтра, 20 июля, и продлятся до 20 октября на участке 45-307 км автодороги М-03 Киев- Харьков-Должанское. Известно, что объезд будет осуществлен по встречной полосе в реверсивном порядке.

"Об изменениях в организации дорожного движения на указанном участке вам сообщат временные дорожные знаки и разметка с обозначением направления оптимального маршрута объезда и информационное панно", - говорится в сообщении.

Патрульная полиция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать свои маршруты.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

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