Во время тренировочного полета в Сербии разбился военный вертолет Aеrospatiale Gazelle Хо-42. На машине отрабатывали приземление. Об этом говорится в сообщении Минобороны Сербии, информирует УНН.

Вертолет принадлежал 98-й воздушно-десантной бригаде сил ВВС и ПВО Сербии. Инцидент произошел 18 июля около 19:10 по местному времени (20:10 по Киеву), в районе деревни Рутевац в общине Алексинац.

На борту вертолета находились два члена экипажа. Они не получили серьезных травм.

Накануне в Польше совершил аварийную посадку американский истребитель F-15, участвовавший в учениях Rapid Forge. В двигатель самолета во время взлета попала птица.

Как сообщала "Страна", в поле у села в Харьковской области рухнул учебный самолет. Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании.

Ранее военный вертолет рухнул на севере Германии.