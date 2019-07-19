Основной причиной задымления на борту самолета авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в Шереметьево стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, передает ТАСС.

"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов - авиационных техников, предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон", - сказала Марковская.

Как она отметила, на борту лайнера не обнаружили следов возгорания и пожара, а агрегаты самолета не были повреждены. По ее словам, здоровье пассажиров также было вне угрозы, медики не зафиксировали у обратившихся признаков удушения и отравления дыхательных путей.

"Следует отметить, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме. Всем обратившимся была незамедлительно оказана психологическая и медицинская помощь", - сказала представитель управления. Доследственная проверка по факту инцидента продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, инцидент произошел вечером 18 июля в аэропорту Шереметьево. Перед вылетом в Ереван случилось задымление в салоне лайнера компании Nordwind ("Северный ветер"). В результате все пассажиры были экстренно эвакуированы, и в ходе спасательной операции восемь человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в катастрофе самолета Аэрофлота в Шереметьево обвинили экипаж лайнера.

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