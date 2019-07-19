Следователи центрального аппарата Госбюро расследований (ГБР) зарегистрировали уголовное производство по организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи Чауса через государственную границу Украины в Молдову.

Основанием для регистрации уголовного производства стала информация, изложенная в публикации "Страны". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 19 июля.

Сообщается, что "по распространенной в СМИ информации, в организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства".

Начато досудебное расследование. В частности, идёт проверка обнародованных фактов.

Произошедшее квалифицировано по ч. 2. ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения);

А также по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщала "Страна", Андрей Портнов увидел сразу несколько уголовных статей для Порошенко в истории с судьей Чаусом.

В Молдову он был доставлен украинскими спецслужбами, потому что там Порошенко имел хорошие связи с тогдашними молдавскими властями, хорошо охранялся и пользовался юридическим иммунитетом. Его друг олигарх Плахотнюк вынужден был бежать из Молдовы некоторое время назад.