Компания Universal представила трейлер киноверсии известного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки". Видео выложено на Youtube-канале киностудии.

Режиссером адаптации выступил Том Хупер. Ранее он получил "Оскар" за фильм "Король говорит!". Он также снял картины "Девушка из Дании" и "Отверженные". Главные роли в картине исполнили Джеймс Корден, Джуди Денч, Джейсон Деруло, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон.

Картина должна выйти на экраны в декабре 2019 года. Отметим, что после просмотра трейлера многие пользователи остались недовольны графикой в фильме.

Видео: youtube.com

Премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота "Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом", состоялась в Лондоне в 1981 году, а на Бродвее - в 1982 году. На протяжении 20 лет мюзикл был одной из самых известных бродвейских постановок.

Напомним, что на Бродвее покажут мюзикл о жизни Майкла Джексона.

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