Польские власти считают неуместным присутствие президента России Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин, передает DW. Памятные мероприятия пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года.

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24. Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, осуществляющей вооруженную агрессию против своих соседей".

В то же время политик отметил, что на церемонию в Варшаве с большой долей вероятности прибудет президент США Дональд Трамп. По словам Сасина, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. "Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится", - добавил польский политик.

Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве "оптимистичны в этой связи". По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будут иметь международный масштаб.

Как сообщала "Страна", президент Польши заявил у Белого дома в Вашингтоне, что хочет дружбы с Россией.

"Я надеюсь, Польша придет к отличным отношениям с Россией. Я думаю, это возможно. Я действительно так считаю", - отреагировал на заявление Анджея Дуды президент США Дональд Трамп, добавив, что также надеется на отличные отношения с Россией.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда просит Зеленского о возобновить эксгумацию поляков, погибших на Волыни в 1943-1944 годах от рук УПА.