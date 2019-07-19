В Запорожье в кафе произошла перестрелка, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

В центре Запорожья в местном кафе произошел конфликт между посетителями и охранником, в результате которого посетители вынуждены были покинуть заведение. Но мужчины вернулись через некоторое время и один из них нанес охраннику заведения удары битой, а второй несколько раз выстрелил в сторону охранника, работников заведения и посетителей.

В результате инцидента пострадали два человека, среди которых иностранец. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Начато уголовное производство по п. 2. ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой "покушение") и ч. 4 ст. 296 УК Украины. (Хулиганство).

Напомним, что в Запорожье полицейские открыли стрельбу по мужчине с топором.

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