Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет больше обращаться к спикеру парламента Андрею Парубию, а будет разговаривать уже с новоизбранной Радой. Об этом он сообщил в комментарии журналистам 19 июля.

"Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной Рады, я больше не вижу", - сказал президент.

Данное решение президент объяснил тем, что Парубий блокировал все идеи его команды и просьбы о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 18 июля.

"После его последнего ответа я уже не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с новым парламентом", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что ранее народные депутаты отказались рассматривать внесенный им законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент.

"Я очень хотел снизить проходной барьер, это были наши два предложения – давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. И мы могли это сделать за один-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встрече с Парубием", - рассказал Зеленский.

По его словам, из-за такой позиции Верховной Рады, сейчас много новых партий не смогут попасть в парламент.

"К сожалению, много новых партий – я видел социологию – не смогут преодолеть барьер. И это к сожалению. И это будет через господина Парубия. Большой ему привет", - подытожил Зеленский.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся уже в это воскресенье, 21 июля.

Ранее сообщалось, что Парубий отказал Зеленскому в созыве внеочередного заседания Рады.

Также мы писали, что Зеленский написал Парубию письмо с просьбой созвать внеочередное заседание Рады.