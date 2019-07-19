В Москве известная актриса Инна Чурикова попала в реанимацию после того, как упала со сцены во время спектакля. Состояние 75-летней Чуриковой тяжелое, ее увезли в больницу с ушибами.

Что случилось

Инцидент произошел 18 июля в театре "Русская песня", где актриса играла роль в спектакле "Старая дева". Директор театра "Ленком", где работает Инна Чурикова, рассказал журналистам, что она упала "при темной сцене" в самом конце спектакля.

Актриса Екатерина Васильева рассказала, что ее коллега оступилась в темноте, не увидев край сцены. И что переломов, на первый взгляд, не было. Другие очевидцы сообщают, что перед падением у актрисы закружилась голова.

Инну Чурикову госпитализировали в хирургическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. В больнице уточнили, что состояние актрисы тяжелое. По информации Telegram-канала Mash, у нее сломаны два ребра. Канал "360" уточняет, что у актрисы сломаны ребра с левой стороны.

В реанимацию приезжали муж Чуриковой кинорежиссер Глеб Панфилов и сын Иван. С журналистами они общаться не стали.

В 2017 году Чуриковой стало плохо перед спектаклем в московском "Театре наций" и артистке вызвали "скорую".

Чем известна Чурикова

Инна Чурикова - известная актриса театра и кино. Ее кинодебют сразу же принес ей популярность. Она сыграла колоритную роль Марфушечки-Душечки в фильме Александра Роу "Морозко". Позже Чурикова рассказывала, что ее заметила ассистент режиссера в коридоре театрального училища, а ей так хотелось сниматься, что она без раздумий грызла орехи на пробах.

Талантливую актрису позвал сниматься режиссер Глеб Панфилов. Она появилась в таких его фильмах, как "В огне брода нет", "Прошу слова", "Мать без вины виноватые". В 1970 году они поженились и с тех пор не расставались.

Чурикова 45 лет проработала в театре Марка Захарова "Ленком", сыграв в таких спектаклях. как "Тиль", "Оптимистическая трагедия", "Чайка". Она сотрудничала с такими режиссерами, как Андрей Кончаловский, Петр Тодоровский, Никита Михалков.