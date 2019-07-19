В Одесской области во двор частного дома бизнесмена бросили гранату. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет УНН.

В результате взрыва поврежден фасад дома и окна. Пострадавших и раненых нет. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины. (Хулиганство).

Кстати, буквально вчера аналогичный случай произошел во дворе дома в селе Граденицы. Неизвестные бросили гранату РГД-5 во двор жилого дома. Взрыв повредил окна и фасад здания. О взрыве полицейских проинформировала 66-летняя хозяйка дома.

Напомним, что в начале этого месяца во дворе общественного активиста под Одессой взорвали гранату.

Также читайте о том, что в многоэтажке Измаила взорвалась граната, есть пострадавший.