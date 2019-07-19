В пятницу, 19 июля, цены на нефть выросли почти на 2% на фоне усиления напряженности в Персидском заливе. Очередная эскалация произошла после того, как корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, через который экспортируется существенная часть нефти.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Сентябрьские контракты на европейский сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,11 (1,79%) - до $63,04 за баррель. На торгах в четверг, 18 июля, их цена уменьшилась на $1,73 (2,72%) и составляла на закрытие $61,93 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $0,78 (1,41%) - до $56,08 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $1,48 (2,61%), до $55,30 за баррель.

Между тем министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.

Тем не менее, эту неделю нефть завершает снижением из-за опасений избытка топлива на рынке и слабого спроса на него в США и Китае. Падение по итогам этой недели может стать максимальным с мая из-за данных о резком повышении запасов нефтепродуктов в США и опасений, что мер ОПЕК по сокращению добычи может оказаться недостаточно для предотвращения профицита топлива на мировом рынке.

Излишек топлива может образоваться из-за замедления темпов роста мировой экономики, и экономики Китая в частности. Как стало известно в начале недели, китайский ВВП во втором квартале вырос на 6,2%, минимальными темпами за 27 лет.

По состоянию на 09.45 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,92 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 62,39 доллара за баррель, что на 46 центов выше уровня закрытия торгов ($61,93).

Как сообщала "Страна", Иран задержал танкер с нефтью с иностранцами на борту.

Отметим, что экипаж иранского танкера, задержанного Британией, отпущен на свободу.