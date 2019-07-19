Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, ранее озвученную его пресс-секретарем Юлией Мендель, что Киев готов синхронно обменять руководителя агентства РИА Новости- Украина Кирилла Вышинского (гражданина Украины, который имеет и российский паспорт) на осужденного в России режиссера Олега Сенцова (гражданина Украины).

Об этом передает РИА Новости.



"Относительно господина Вышинского - если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - заявил украинский лидер.

Напомним, что журналиста Кирилла Вышинского задержали в Украине еще 15 мая 2018 года. Режиссёр Олег Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Ранее "Страна" передавала, что Москалькова сообщила, что Вышинский не согласен с обменом и будет добиваться своей невиновности.