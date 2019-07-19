Национальное антикоррупционное бюро проводит в Киеве обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент", который принадлежит семье экс-президента Петра Порошенко. Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

"НАБУ проводит обыски в "5 элементе", - сказал он. По его словам, при этом, люди спортивного телосложения, именуемые "титушками" пытаются помешать обыскам НАБУ, прикрываясь, что в здании находится приемная депутата Верховной Рады, сына бывшего президента Петра Порошенко - Алексея.

Кроме того, детективы НАБУ пытаются провести обыски в еще одном помещении в том же здании, однако представители спортклуба не пускают детективов, заявляя, что там находится почетное консульство Сейшельских островов.

Других подробностей источник не сообщил.

Напомним, что экс-директор спортклуба Порошенко "5 элемент" стал основным владельцем газодобывающей компании, которая получила много лицензий.

также мы писали о том, что в фитнес-клубе Порошенко сотрудников агитировали голосовать за президента.