В середине июля Автосборочный завод №2, входящий в компанию "Богдан Моторс", получил 78,2 миллиона гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны по военному заказу.

Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов. Его цитирует ЕП.

Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "ОТП банке".

За что именно уплачены деньги - количество авто и стоимость за единицу - не указано. Вместе с тем, в 2019 году пресс-служба "Богдан" сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" в Вооруженные силы Украины.

"Государственный оборонный заказ на этот год сформирован, еще когда Олег Гладковський занимал должность первого заместителя Секретаря СНБО, и до конца года именно "Богдан Моторс" будет обеспечивать армию транспортом", - считает Каневский.

В корпорации "Богдан" ранее настаивали, что детали контрактов с Минобороны, которые выполняются под грифом гостайны, не могут быть раскрыты для общества и средств массовой информации. В начале 2019 года стало известно, что "Богдан" будет поставлять армии еще и броневик "Барс-8".

Недавно стало известно, что бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в "Укроборонпроме" Олег Гладковский вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан".

Всего в 2019 году в "Богдан Моторс" из бюджета перечислили более полумиллиарда гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках военных заказов на поставку автотранспорта.

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