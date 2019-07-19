Благодаря введенной на днях Кабмином специальной пошлины на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа, госбюджет получит около 2 млрд грн в год. Эти средства необходимо направить на субсидии. Об этом Facebook сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

"Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", – отметил Андрей Герус. По его информации, по состоянию на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями, однако вследствие различных решений и событий по состоянию на январь текущего года количество субсидиантов уменьшилась до 3,6 млн домохозяйств.

"Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличения долгов за жилищно-коммунальные услуги. По моему убеждению, дополнительно 1-1,5 млн необеспеченных семей обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", - сообщил он.

Андрей Герус отметил, что совместное решение президента и правительства о введении спецпошлины было принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Он напомнил, что в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля. Согласно решению украинского правительства, специальная пошлина на дизельное топливо составит с 1 августа 3,75% (с 1 октября - 4%), а на сжиженный газ - 1,75% (с 1 октября - 3%).

Представитель президента в Кабинете министров отметил, что соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС, поскольку на рынке есть конкуренция и альтернативные источники поставок из Беларуси, стран ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное. Он также добавил, что сейчас на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, есть основания для дальнейшего снижения розничных цен.

Фото: facebook.com

Напомним, что Гройсман анонсировал отказ Украины от российских дизеля и бензина.

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