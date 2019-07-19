В Донецкой области отец сожителя ездившей на заработки в Польшу женщины, насиловал ее дочь. Об этом говорится на fb-странице заместителя главы полиции Украины Вячеслава Аброськина.

В связи с тяжелым материальным положением мать периодически выезжала на заработки в Польшу, свою дочку оставляла на родителей сожителя. После улучшения материального положения ребенка забрала к себе в Гданьск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где была установлена беременность сроком 7 месяцев.

Врачи вызвали полицию и девочка рассказала, что когда матери не было рядом, отец сожителя насиловал ее. Через некоторое время она родила в родильном центре Гданьска девочку. С

Сотрудники полиции начали его розыск.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщала "Страна", в посольстве Украины сообщили, как много украинцев погибли в Польше за полтора года. По всей территории Республики Польша в первом полугодии 2019 года умерло 255 граждан Украины, в 2018 году - 539 граждан.

Напомним, что в МВФ предупредили Украину о потере трети трудоспособного населения.