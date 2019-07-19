В Днепропетровской области группа бандитов вместе со своим лидером, которого всего два дня назад выпустили под залог в 80 000 грн, подорвала банкомат. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Банда проникла ночью в один из супермаркетов, в стену которого был вмонтирован банкомат. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из них заложил под банкомат взрывчатку и убежал. После взрыва еще один мужчина забежал в помещение магазина и забрал деньги.

Всех злоумышленников впоследствии задержали правоохранители. Известно, что лидер банды до того ограбил банк, тогда его взяли под стражу. Два дня назад суд Запорожской области освободил мужчину из-под стражи после того, как он внес залог в размере 80 000 грн.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Видео: facebook.com

Напомним, что в Днепре ночью неизвестные взорвали банкомат и унесли кассеты с деньгами.

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