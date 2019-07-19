В центре Черновцов нашли пиццерию с наклейкой на входе, с изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.



Как пояснили "Стране" в черновицкой New York Street Pizza, такое изображение свиньи наклеено потому, что в заведение заходит "очень много пророссийски настроенных людей".

"Это предупреждение, - говорит администратор заведения Александр. - Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению".

На вопрос, почему в качестве символа неприятия русскоязычных гостей избрана свинья, администратор ответил "не знаю".

Руководство и собственники заведения не видят в этом преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Украины, которая гласит, что: "...умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам этнического происхождения, по языковым или иным признакам (наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет)".

Также, в пиццерии не смогли рассказать, откуда в областном центре на Западной Украине так много "пророссийских" граждан. Ответ на этот вопрос дал "Стране" уроженец Буковины, выпускник Черновицкого мединститута, глава Союза православных братств Украины Валентин Лукияник: "Буковина исторически сложилась как многонациональный регион. Здесь проживает 73 национальности, основные из которых украинцы, румыны, русины, молдаване, евреи, русские. Количество последних увеличилось после того как было построены высокотехнологичные заводы, требующие квалифицированный персонал, которым регион не обладал.

Появились ВУЗы, преподавательский состав которых также обеспечили русскоязычные города УССР. Но, главное, русский язык веками был здесь языком межнационального общения между молдаванами и русинами. Это никоим образом не "экзотика". Румыны в Черновцах также русскоговорящие. Поэтому всех, кто не принимает насильственную украинизацию, украинские националисты автоматически записывает в "пророссийски настроенных". Вероятно, собственники данного пиццерийного общепита считают людей с принципиальной политической позицией, настроенных на дружбу, а не вражду с Россией - свиньями, что многое говорит о самих владельцах этого сомнительного заведения".

Как сообщала "Страна", в Луцке 10 человек угодили в больницу после обеда в пиццерии "Феличита".

Отметим, что в Киеве за рулем авто умер доставщик пиццы, который ехал по улице Бальзака.