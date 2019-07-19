В пятницу, 19 июля, в Украине наступил последний день, когда разрешена предвыборная агитация кандидатов и партий, участвующих в досрочных парламентских выборах, которые пройдут в воскресенье, 21 июля.

Об этом говорится в законе "О выборах народных депутатов Украины".

Предвыборная агитация официально заканчивается в 24.00 последней пятницы перед днем голосования.

"Кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем ​​принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования", - говорится в законе.

Кроме того, закон предусматривает снятие предвыборных агитационных материалов с 24.00 последней пятницы перед днем ​​голосования соответствующими службами местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Как сообщала "Страна", в Украину на выборы прибыли уже более 1700 иностранных наблюдателей.