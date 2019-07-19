Советник Владимира Зеленского Никита Потураев не исключает, что Зеленский может отдать армии приказ наступать на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью "Цензору", видео которого размещено на YuoTube.

"Владимир Зеленский — человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли — да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше", – сказал советник.

Он также добавил, что может сложиться и другая ситуация, при которой Зеленский отправит ВСУ в наступление.

"Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ - он его отдаст", - заверил Потураев.

Ранее Никита Потураев заявлял, что Россию нужно называть "Московия", а на Донбассе - рубить головы.

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Заявления Потураева анализировала автор блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.