В США задержали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука за то, что он обокрал компанию Microsoft. Об этом говорится в сообщении Федеральной резервной системы США, передает The Register.

"Бывший инженер-программист Microsoft был арестован во вторник по обвинению в мошенничестве, при котором он, с помощь мошеннического использования электронной почты, пытался украсть 10 миллионов долларов в цифровой валюте у своего бывшего работодателя", - заявили американские прокуроры.

Владимир Кващук, проживающий в Рентоне, штат Вашингтон, изначально работал в Microsoft в качестве подрядчика и был принят на работу в штат в августе 2016 года, где он проработал до момента, когда его уволили в июне 2018 года.

Кващук, согласно жалобе прокуроров, поданой в Федеральный окружной суд США в Сиэтле, был членом команды универсального магазина Microsoft, которой поручено заниматься операциями электронной коммерции. Его подразделение отвечало за коммерческую деятельность в интернете, с 2016 по 2018 год и занималось QA-тестированием.

Тестировщики Microsoft могут совершать бесплатные покупки в интернете, используя при этом скидочные карты. Однако компания заблокировала доставку физических товаров, купленных по этим картам. Сообщается, что вместо "физических товаров" Кващук покупал по скидкам подарочные карты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам. В компании инициировали внутреннюю проверку из-за резкого скачка в использовании подарочных карт.

Мошенничество позволило украинцу, зарплата которого до вычета налогов составляла $116 тысяч, купить себе автомобиль Tesla стоимостью $162 тысяч. А после этого еще приобрести виллу у озера, стоимостью $1,6 млн. Как утверждают прокуроры, за семь месяцев эксплуатации данной схемы, на личный счет Кващука поступило более $2,8 млн.

Из-за резкого роста использования цифровой валюты, компания Microsoft организовала внутреннее расследование. В ходе расследования были подключены представители Секретной службы и Налогового управления США. Правоохранителями были отслежены цепочки аккаунтов и цифровых кошельков, которые указывали на Кващука.

Власти просили задержать Кващука, утверждая, что он может попытаться бежать из страны или воспрепятствовать правосудию. В случае признания виновным в мошенничестве бывший инженер-программист Microsoft может быть приговорен к 20 годам тюремного заключения и штрафу в размере 250 тыс. долларов США.

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