Народная артистка УССР, известная актриса и театральный педагог Валентина Зимняя умерла в Киеве. Ей был 91 год. Об этом сообщил глава Минкульта Евгений Нищук вечером в четверг, 18 июля.

"Царство Небесное и вечная память нашей учительнице Валентине Ивановне Зимний... И вечная Вам благодарность... Мой Мастер...", - говорится на его fb-странице.

Валентина Ивановна Зимняя - украинская актриса, театральный педагог. Народная артистка УССР (1960). Профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Известна тем, что на сцене учебного театра-студии Киевского театрального института поставила следующие художественные произведения: "Через честь" А. Ширван-заде (1976), "Именем земли и солнца" И. Друцэ (1980), "Несчастная" Ивана Карпенко Карого (1980), "Четыре капли" Виктора Розова (1984), "Гнездо глухаря" Виктора Розова (1988), "На первые шишки" Степана Васильченко (1993).

Фото: facebook.com/Yevhen.Nyschuk

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