Правительство Дании, которое всячески тормозит выдачу разрешений "Газпрому" на прокладку "Северного потока-2" выдало первое "добро" на трубопровод западным конкурентам России.

Газопровод Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу уже получил первый пакет документов. Об этом передает пресс-служба проекта, как передает ТАСС.

Оператор Baltic Pipe получил первое разрешение от датского агентства по охране окружающей среды "на осуществление проекта на территории Дании". Разрешение, выданное польскому газовому оператору Gaz-System, касается наземного участка на датском побережье. Теперь для строительства газопровода потребуется получить одобрение от властей Дании на строительство морского участка в водах страны.

Польша потребляет 15 млрд куб. м газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа. В Варшаве заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного договора с "Газпромом". Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце.

Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд куб. м в год. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года. В финансировании примет участие Европейская комиссия, на реализацию проекта из европейского бюджета будет выделено около €215 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия остановила "Северный поток" на две недели.