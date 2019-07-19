Министр иностранных дел Германии Хейко Маас и его российский коллега Сергей Лавров в кулуарах форума "Петербургский диалог 2019 года", в немецком городе Кенигсвинтер обсудили кроме всего прочего и "украинский вопрос". Об этом сообщает Deutsche welle.

По данным министерства иностранных дел Германии, диалог с Сергеем Лавровым был сосредоточен на сохранении ядерного соглашения 2015 года с Ираном, будущем контроле над вооружениями и ситуации на востоке Украины.

Маас сказал, что, хотя у Германии и России разные позиции в отношении восточной Украины и аннексии Крыма, обеим странам необходимо "работать вместе на политическом уровне", чтобы найти необходимые решения. Он добавил, что "конструктивное участие" России необходимо для решения международных проблем.

"Без России мы не найдем ответов на насущные вопросы мировой политики", - сказал Маас.

Маас и Лавров присутствуют на мероприятии впервые с 2012 года, когда в мероприятии принимали участие высокопоставленные правительственные чиновники обеих стран.

Как сообщала "Страна", Зеленский и Меркель обсудили по телефону Донбасс и газовые проблемы.

Напомним, что экс-глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии.