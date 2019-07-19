В предвыборную пятницу, 19 июля, в Украине будет тёплая летняя погода. Днём ожидается +24...+30С, ночью +11...17. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Теплее всего ожидается в южном регионе Украины. Ночью +14...+17С ночью. Днём +25...+30С.

В западном регионе Украины ожидается +24...27 (ночью +10...+13) и также без осадков.

В северном регионе +24...+26 (ночью +11...+13). В центральном +24...+27С. На востоке и в Донбассе также тепло. Днём +24...+27 (ночью +10...+16).

В Киеве сегодня ожидается +24...+26. Ночью +12..+14.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в Украину уже на этой неделе возвращается жара. И в день выборов, 21 июля, уже будет существенно заметно.