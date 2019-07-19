Вчера, 18 июля, в Европе завершились ответные матчи первого квалифая Лиги Европы по итогам которых луганская Заря уже узнала своего соперника в следующем отборочном раунде.

Итак, наша команда сыграет с черногорским клубом Будучность (Подгорица), который по итогам двух матчей разгромил эстонскую Нарву Транс (ответная игра 4:1, первая встреча 2:0, общий итог 6:1 в пользу черногорцев - Прим.Ред.).

В луганской Заре внимательно следили за ответным матчем, чтобы собрать побольше информации о своем сопернике, как передает пресс-служба нашего клуба.

После победы в первом матче в гостях 2:0 подопечные Бранко Брновича были очевидными фаворитами противостояния представителей Черногории и Эстонии, и этот статус Будучность подтвердила уже в самом начале ответного матча, когда на второй минуте после передачи Драшко Божович отличился Милош Вукич.

Стоит отметить, что на матч, проходивший на стадионе Градски, что в столице Черногории Подгорице, наставник Будучности выставил стартовый состав, который один в один совпадал с тем, которым черногорцы начинали игру в Эстонии. Первое изменение в него было внесено уже в первом тайме, когда Игора Ивановича на 32-й минуте заменил Душан Стоилькович, а прошло еще 7 минут, и эстонцы благодаря голу Эдуарда Головлева восстановили равновесие в счете. Цифры 1:1 стали итогом первых 45 минут игры.

Равновесие после перерыва продержалось всего 4 минуты: на 49-й минуте Душан Бакич откликнулся на навес Милоша Мийича с углового. Прошло совсем немного времени, и Михайло Перович не только заработал штрафной, но сам же его и реализовал - 3:1. Подвел же итог матчу в Подгорице Деян Зарубица, который отличился всего спустя минуту после выхода на замену.

18 июля. Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Ответный матч

Будучность (Черногория) - Нарва Транс (Эстония) - 4:1 (1:1).Первый матч 2:0.

Арбитр: Стефан Апостолов (Болгария)

Будучность: Милош Драгоевич, Драшко Божович (Милош Раичкович, 68), Лука Миркович, Михайло Перович (Деян Зарубица, 77), Игор Иванович (Душан Стоилькович, 32), Славко Дамьянович, Душан Бакич, Милош Мийич, Милош Вукич, Деян Болевич, Стефан Милич

Голы: Милош Вукич, 2, Душан Бакич, 49, Михайло Перович, 56, Деян Зарубица, 78 – Эдуард Головлев, 39

Предупреждения: Стефан Милич, 27 - Виктор Плотников, 70

Добавим, что первая игра Будучность - Заря состоится в Подгорице 25 июля, время начала матча - в 21.45. Ответная игра пройдет в Запорожье 1 августа.

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