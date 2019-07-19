Нижняя палата Конгресса США рассмотрит законопроект, который предусматривает новые санкции против России за захват украинских моряков и судов в Керченском проливе. Напомним, что накануне новый Европарламент потребовал от Кремля освободить всех захваченных украинцев.

Новый антироссийский законопроект внесли в Палату представителей конгрессмены от Демократической и Республиканской партий, как сообщает Укринформ.

"Этот законопроект - мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что США не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию - немедленно освободить украинских моряков", - заявила одна из соавторов конгрессвумен Марси Каптур.

В проекте закона предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.

Ранее "Страна" в материале "Так дела не делаются", выяснила почему украинских моряков не освободили.