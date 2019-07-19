Отношения между Белым домом и Тегераном продолжают приближаться к опасной черте. Вчера, 18 июля, в Ормузском проливе корабль ВМС США уничтожил приблизившийся к нему иранский беспилотник.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, как передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

По словам Трампа, беспилотник был сбит десантным кораблем USS Boxer, так как продолжал движение к кораблю, игнорируя предупреждения.

"Беспилотник был немедленно уничтожен", - сказал Трамп.

Отношения между Ираном и США особенно обострились в последние месяцы. В конце июня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский разведывательный беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Часть обломков летательного аппарата удалось найти иранским военным.

Трамп в июне назвал действия Ирана против американского беспилотника большой ошибкой. Однако он отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

После этого Трамп заявлял, что отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

Ранее "Страна" сообщала, что после отмены удара по Ирану Трамп заявил, что "может сделать Ирану еще хуже".