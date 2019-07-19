После того, как на скандально известном грузинском телеканале "Рустави-2" сменились собственники, они первым делом уволили с поста генерального директора Нику Гварамию.

Увольнение топ-менеджера произошло еще 17 июля, сразу же после того, как владельцем телеканала снова стал бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию, как передает Радио Свобода.

Гварамия за несколько часов до отставки заявлял, что у него контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить, фото: radiosvoboda.org

Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии.

Гварамия за несколько часов до увольнения заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить. Однако сразу после отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал.

Напомним, что телеканал в начале июля стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. 7 июля Георгий Габуния, ведущий авторской программы P.S., которая выходит на "Рустави-2", на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и грязно обругал его.

В МИД России в ответ заявили о неприемлемой "выходке" со стороны телеканала, и начали рассматривать вопрос санкций, а президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе раскритиковали Габуния. Позже журналист был отстранен от работы в эфире.