Вчера вечером, 18 июля, в России произошло очередное авиационное ЧП, которое могло закончиться трагедией. В аэропорту Шереметьево перед вылетом в Ереван произошло задымление в салоне лайнера компании компании Nordwind ("Северный ветер"). Все пассажиры были экстренно эвакуированы, и в ходе спасательной операции восемь человек получили ранения.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.



"При эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек", - сказал источник. Два из них госпитализированы.

В ГУ МЧС сообщили, что "при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета Boeing-747, следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилота". Лайнер прекратил взлет, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт. Всего на борту самолета находились 187 человек.

Представители экстренных служб признаков горения или задымления в самолете не обнаружили. "Для вылета в Ереван готовится резервный борт", - сказал представитель ГУ МЧС.

Источник в экстренных службах сообщил, что все пострадавшие получили незначительные травмы.

"Детей среди пострадавших нет. У большинства ссадины и ушибы. Один человек госпитализирован с вывихом голеностопа, еще один с гипертоническим кризом", - сказал собеседник агентства.

Все пассажиры находятся в аэропорту Шереметьево и ожидают вылета другим бортом.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты восстановили полную картину катастрофы самолета Superjet SSJ-100 в Шереметьево.