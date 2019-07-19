В Москве произошла крайне неприятная история с известной советской и российской актрисой Инной Чуриковой. Она сейчас находится в реанимации после сложной операции и ее состояние остается тяжелым. Вчера, 18 июля, врачи разрешили посетить ее мужу и сыну. По данным источника, у актрисы диагностирован перелом ребер с левой стороны, как передает канал "360".

Фото: РИА Новости

Ранее коллега Чуриковой актриса Екатерина Васильева сообщила, что артистка играла в спектакле "Старая дева" на сцене театра "Русская песня", когда произошло ЧП. Из-за того, что в зале было достаточно темно, Чурикова оступилась и упала со сцены, но видимых переломов врачи не обнаружили.

Ее увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где позднее обнаружили перелом ребер.

Народной артистке СССР Инне Чуриковой 75 лет. Она снялась в десятках фильмов, в том числе в "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли" и многих других.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве умерла Аксинья из "Тихого Дона", актриса Элина Быстрицкая.