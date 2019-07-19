19 июля Нацбанк понизил курс гривны на 17 копеек, установив курс доллара на уровне 26,03 грн. С утра в банках доллар продают по курсу 26,1-26,3 грн и покупают за 25,8-25,9. Торги на межбанке начнутся с 10:00. В обменках американскую валюту в среднем предлагают по 26,03 грн и покупают за 25,95 грн.

За 18 июля доллар подрос почти на всех перечисленных площадках (меньше всего за сутки курс поменялся в обменках). Что касается тенденций сегодняшнего дня, одни финансисты считают, что курс останется плюс-минус прежним, другие, что фактор нервозности перед выборами, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 21 июля, может вызвать спрос на доллар.

"Страна" собрала данные о том какой сегодня курс валют на межбанке, в обменках и кассах банков, а также прогнозы на курс доллара, перед тем, как НБУ и банки уйдут на выходные. Мы обновляем информацию в течение всего дня.

Курс доллара 19 июля

В последний рабочий день перед выборами курс НБУ 26,03 грн за доллар, то есть доллар подорожал на 17 копеек, по сравнению с четвергом.

Торги на межбанке по состоянию на 09:00 еще не открылись. 18 июля мощная раскачка доллара на межбанке завершилась ростом его курса на 11,5 копеек - до 25,95-26,0 грн. Объем безналичных торгов был небольшим - около $150 млн. Но спрос с утра был достаточно существенный. Из покупателей выделяли Приватбанк, ПУМБ, ОТП Банк и Банк Пивденный.

Фото: minfin.com.ua

Курс доллара в банках на 09:00 такой: Проминвестбанк -25,95/26,2; Пумб - 25,82/6,2, А-банк - 25,92/6,3; БТА банк - 25,92/6,2.

На наличном рынке валют с 09:00 средняя покупка - 25,95 грн за доллар, средняя продажа - 26,03 грн. То есть пока доллар на пару копеек дешевле, чем в конце дня 18 июля.

Фото: minfin.com.ua

Каким будет курс доллара: прогнозы

На 19 июля финансисты давали разные прогнозы. Одни говорили о старте межбанка в рамках 25,92-26,02 грн, другие говорили о торговле в коридоре 26,0-26,10 грн.

По мнению, экспертов на рост курса доллара 18 июля могли повлиять предстоящие парламентские выборы, которые состоятся в ближайшее воскресенье 21 июля. Нервозность традиционно проявляется в росте спроса на валюту и его придерживание продавцами при активном участии спекулянтов, разогревающих ажиотаж.

На укрепление гривны в июле могли повлиять продажи валюты со стороны нерезидентов под покупку ОВГЗ, поддержка со стороны экспортеров металлургической и аграрной продукции,

подскочившие продажи валюты со стороны населения.