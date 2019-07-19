На скамье подсудимых оказался человек, который на остановке общественного транспорта выстрелил в голову пенсионерки, чтобы ограбить ее тело.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Установлено, что ранее судимый, 36-летний уроженец Донецкой области находился на остановке общественного транспорта в г. Бровары, где увидел пенсионерку и решил совершить убийство из корыстных побуждений.

Он подошел сзади к женщине, достал из-за пояса брюк травматический пистолет марки "Форт 17-Р", калибра 9 мм, который носил при себе, и выстрелил в голову потерпевшей.

Когда пенсионерка упала, он взял ее сумку, где находились 3000 гривен, пенсионное удостоверение, свидетельство об соцстраховании и сбежал.



К счастью, женщина не умерла, а только получила телесные повреждения в виде проникающего ранения головы.

По процессуального руководства Броварской местной прокуратуры, досудебное расследование уголовного производства по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, из корыстных побуждений) УК Украины, завершено.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Приговор суда злоумышленник ожидает под стражей.

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