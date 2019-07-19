Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

За май показатель средней заработной платы (дохода) в Украине составил 9081 гривни 68 копеек.

Данный показатель будет применяться в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для исчисления пенсии. В Законе установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты в Украине за апрель. Так, за апрель 2019 года он составил в сумме 8664 гривен 25 коп, а за март 2019 года в сумме 8814 гривен 84 коп.

Также стало известно, что Пенсионный фонд задолжал Госказначейству уже 52 млрд гривен.