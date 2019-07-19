Дело о поджоге Киево-Печерской Лавры направлено в суд
Дело о поджоге Киево-Печерской Лавры отправлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Как сообщалось, 14 января 2019 злоумышленник, находясь в нежилом здании на ул. Лаврской, поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, вследствие чего загорелся второй этаж указанного здания.
Мужчина скрылся с места совершения преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.
По результатам предварительного расследования обвинительный акт по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) относительно поджигателя направлено в Печерский районный суд. Киева для рассмотрения.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
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