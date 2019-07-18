В сеть выложили момент ДТП, которое случилось в Киеве на перекрестке улиц Саратовская и Салютная. Видео выложил портал "Киев оперативный".

"Момент ДТП на перекрестке Саратовской и Салютной" К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

На видео с камеры наружного наблюдение видно, как автомобиль на перекрестке сворачивает налево, а автомобиль, ехавший на скорости по прямой с правой стороны, не успел остановиться и совершил столкновение. Обошлось без пострадавших. Также видно, как один из водителей вышел из машины и начал что-то рассказывать другому.

Ранее "Страна" информировала, как три авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых ехали дети.

Также мы сообщали, что под Киевом произошло смертельное ДТП с маршруткой и Ford. Три человека погибли и много раненых.