В Дарницком районе столицы полицейские задержали нелегально въехавшего в Украину "вора в законе" Нукри Гальского - уроженца Грузии, "коронованного" в Турции.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, Нукри Гальский намеревался взять под контроль преступный мир Киева и области.

Иностранец попал на территорию Украины нелегально - его выдворяли из страны с запретом въезда в течение трех лет еще в 2018 году. Тогда Нукри Гальский пытался контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров.

Фото: kyiv.npu.gov.ua/

"Во время нелегального проживания в столице Нукри Гальский посещал и организовывал так называемые „сходки“ криминальных авторитетов", - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, "вора в законе" выдворили в Турцию, а правоохранители совместно с Государственной миграционной службой подготовили документы об увеличении срока запрета въезда на территорию Украины Нукри Гальскому до пяти лет.

Ранее под Киевом задержали "вора в законе" из России, которого разыскивал Интерпол, потом его отпустили под домашний арест "вора в законе" из России, которого ищет Интерпол.

Также мы писали, что под Киевом задержали вора в законе Батыра Бухарского, которого короновал еще дед Хасан.