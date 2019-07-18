Мужчина, который умер почти полвека назад, получил приглашение на выборы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Выборам любой возрасты покорны. Получали ли вы когда-приглашение на голосование адресованное давно умершему родственнику? Или же с именем вашей малолетнего ребенка? Несовершенство государственного реестра избирателей, которая порождает порой абсурдные ситуации", - рассказывают в сюжете.

В Киевской области в почтовый ящик бросили приглашение поучаствовать в парламентских выборах человеку, которого уже давным давно нет в живых.

Семья погибшего мужчины еще 15 лет назад продала земельный участок.

На самом же деле, мужчина умер в 1980-м году.

Ранее "Страна" рассказывал, как певцу Кузьме Скрябину, погибшему четыре года назад, налоговая выписала штраф.

Также мы писали о том, откуда взялся лишний миллион человек в реестре избирателей.