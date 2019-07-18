Мужчине, который умер почти 50 лет назад, пришло приглашение на выборы. Видео
Мужчина, который умер почти полвека назад, получил приглашение на выборы.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
"Выборам любой возрасты покорны. Получали ли вы когда-приглашение на голосование адресованное давно умершему родственнику? Или же с именем вашей малолетнего ребенка? Несовершенство государственного реестра избирателей, которая порождает порой абсурдные ситуации", - рассказывают в сюжете.
В Киевской области в почтовый ящик бросили приглашение поучаствовать в парламентских выборах человеку, которого уже давным давно нет в живых.
Семья погибшего мужчины еще 15 лет назад продала земельный участок.
На самом же деле, мужчина умер в 1980-м году.
Ранее "Страна" рассказывал, как певцу Кузьме Скрябину, погибшему четыре года назад, налоговая выписала штраф.
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