Кабмин намерен ввести таможенные декларации отдельных типов, которые будут применяться для декларирования в таможенный режим транзита иностранных товаров, перемещаемых предприятиями между Европейского Союза, странами - членами Европейской ассоциации свободной торговли, отдельными странами - членами Конвенции о процедуре совместного транзита и Украиной транзитом (в том числе внутренним, автомобильным транспортом без перегрузки на другие виды транспорта), и в отношении которых не установлена обязанность по обеспечению уплаты таможенных платежей.

Соответствующее постановление Кабмин одобрил на заседании 17 июля 2019 года, которым обновлено Положение о таможенных декларациях, передает ЮрЛига.

До вступления в силу для Украины Конвенции о процедуре совместного транзита (в определенных Кабмином случаях) для декларирования в таможенном режиме транзита товаров, транспортных средств коммерческого назначения, перемещаемых между ЕС, ЕАСТ, отдельными странами - членами этой Конвенции и Украиной, будут использоваться таможенные декларации отдельных типов, отвечающих типам таможенных деклараций, введенных Конвенцией.

Положениями постановления устанавливается, что для товаров, подлежащих декларированию с использованием таможенной декларации, могут использоваться таможенные декларации отдельных типов, которые подаются по форме единого административного документа и заполнение которых осуществляется с учетом положений Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

Выполнение таможенных формальностей по таможенным декларациям отдельных типов будет осуществляться с использованием национальной подсистемы Новой компьютеризованной транзитной системы ЕС.

Распространение требований по заполнению в соответствии с Конвенцией о процедуре совместного транзита на таможенные декларации, составляемые на товары, перемещаемые транзитом, в том числе внутренним, автомобильным транспортом без перегрузки на другие виды транспорта и без применения мер гарантирования, - наиболее простой случай, который обеспечит тестовое применение Новой компьютеризованной транзитной системы Европейского Союза.

Ранее мы писали, что с 1 февраля 2019 "единые окна" на таможнях стали обязательными.

Также мы писали, что у солистки группы "ВИА Гра" таможня отобрала миллион в аэропорту Борисполь.