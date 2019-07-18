В Кировоградском областном управлении полиции настаивают, что правоохранители в смерти мужчины не причастны. Об этом речь идет в сюжете ТСН.

Почему умер 51-летний Александр Собченко - неизвестно. И сегодня полиция обнародовала видео инцидента с боди-камер копов.

На видео с боди-камер видно, как правоохранители остановили мужчины из-за неисправности с фарой. Он сначала собирался уйти с места и отказывался держать руки за спиной, как требовали полицейские. В результате его все-таки уложили на асфальт и скрутили. А через несколько минут он умер.

Причины гибели человека эксперты пока еще не установили, а родственникам выдали справку, что расследование продолжается.

Между в полиции уже заявили, что по результатам вскрытия связи между действиями патрульных и гибелью мужчины нет.

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